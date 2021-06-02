Пробег и выставка электрокаров пройдут в Вологде 4 июня

За электромобилями - будущее

Пробег электрокаров пройдет в Вологде. На площади Революции пройдет выставка экологичного транспорта. Например, там можно увидеть топовую модель «Теслы». Мероприятия пройдут 4 июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, в пробеге электрокаров, запланированном в Вологде на 4 июня, примут участие 23 машины из разных городов России. В 10.30 электромобили проедут от улицы Ленинградской по Окружному и Пошехонскому шоссе, улицам Мира, Козленской, Марии Ульяновой, Советскому проспекту. Конечной точкой станет площадь Революции, где откроется выставка электротранспорта.

Выставка электрокаров будет работать на площади Революции с 11 до 18 часов. Кроме легковых машин, горожане также смогут увидеть образцы электрического общественного транспорта — троллейбус от завода «Алькор», электробус и троллейбус от вологодского предприятия «Транс-Альфа». На выставке также пройдет презентация электросамокатов и зарядной инфраструктуры. Будут работать фотозона и интерактивная площадка.