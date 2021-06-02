Затонувший катер извлечен со дна Кубенского озера

На место прибыл плавучий кран Фото: пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области

В Вологодской области ищут человека с затонувшего катера. Поисковая операция на Кубенском озере продолжается. Напомним, семь человек остались живы, один из находившихся на борту, мужчина 1984 года рождения, пропал. Были обнаружены спасательный круг и гидрокостюм. Спасатели продолжают обследовать акваторию, осуществляется облет территории беспилотником "Фантом-4".

Ранее было установлено место, где затонул катер. 1 июня судно было извлечено из воды при помощи плавучего крана и установлено на понтон. Напомним, это восьмиместное судно российского производства, стоимость его - около 2 миллионов рублей.

Катер подняли на понтон Фото: пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области