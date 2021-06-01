В Череповец доставят 12 новых низкопольных трамваев

Фото со страницы мэра Череповца

В Череповец в 2021 поставят 12 новых низкопольных трамваев прямиком с завода производителя. На них выделят 574 миллионов рублей по федеральной программе «Чистый воздух». Губернатор отметил, что таким образом в городе попробуют снизить концентрацию диоксида азота.

Олег Кувшинников сообщил об этом после совещания с вице-премьером правительства России Викторией Абрамченко. Как заявил мэр города Вадим Германов, новый транспорт будет украшен традиционной для Череповца красно-белой ливреей.