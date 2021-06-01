Вожатые проекта "Город детства" в Вологде прошли тест на ковид

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде с 1 июня стартует проект «Город детства». В первый месяц на 20 площадках города с детьми будут заниматься вожатые с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00. В июле и августе откроют уже 35 игровых городков. Площадки были осмотрены специальной комиссией, предоставлен инвентарь.

Волонтеров предварительно обучили и проинструктировали. Перед запуском проекта вожатые сдали тест на отсутствие COVID-19. ПЦР был сделан при поддержке Вологодской медицинской ассоциации. Об этом сообщил председатель Юрий Сапожников.

«Этот проект мне очень интересен своей активностью, взаимодействием с детьми. Участвую в нем уже второй раз, первый был в 2019 году. Очень рада, что в этом году, соблюдая все противоэпидемические меры, летние игровые площадки возобновить все-таки удалось. Сейчас очень важно получить результаты теста ради собственной безопасности и безопасности детей», - говорит вожатая проекта «Город детства» Дарья Молокова.

"Проект проводится в Вологде уже более 10 лет и остается востребованным", - сообщает пресс-служба Администрации города.