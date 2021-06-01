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Происшествия1 июня 2021 15:20

Дачников Вологодчины предупреждают о заморозках 2 июня

Ночью и утром возможны минусовые температуры
Евдокия САХАРОВА
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Вологда

Вологда

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодскую область настоящее лето пока не пришло, случаются перемены погоды: то ветрено, то жарко, то внезапный холод. Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает вологжан, что 2 июня утром и ночью местами на территории региона - большей частью в северных и восточных районах - ожидаются слабые заморозки. Температура может доходить до -1°C.

В связи с понижением температуры возможны аварии в коммунальных системах, перегрузка линии энергосистем, увеличение количество пожаров, ДТП, проблемы с сельскохозяйственными культурами. Будьте осторожны, а при возникновении ЧП звоните по единому номеру экстренных служб 112.