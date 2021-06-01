В Вологде поезд сбил мужчину с усами: разыскивают его родственников

- Фото: Евдокия САХАРОВА

В минувший понедельник на 586 километре перегона Вологда-Молочное около деревни Дудинское под поезд попал мужчина. Пострадавший получил множественные травмы и скончался. На данный момент полиция и волонтеры пытаются установить личность погибшего.

Сообщается, что мужчина выглядит на 30-35 лет. Телосложение нормальное, рост 175-180 сантиметров, темные волосы. Носил усы и небольшую бородку. Был одет в футболку с сине-красным узором и голубые джинсы.

Если вы узнали данного человека, пожалуйста, позвоните в полицию 102 или волонтерам ПСО "Ты не один" по телефону 8 (911) 505-68-98.