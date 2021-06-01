Череповчанин избил продавца алкомаркета за требование надеть маску

- Фото: Олег УКЛАДОВ

Покупатель алкоголя избил продавца и попал под суд. ЧП случилось в Череповце в магазине" Бристоль" - покупатель избил продавца из-за просьбы надеть маску. Инцидент произошел днем 6 марта, на днях состоялся суд. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина пришел за покупками, маски у него не было. В ответ на требование продавца он, отказываясь покинуть помещение, схватил женщину за волосы, ударил по голове и кинул на пол. В судебное заседание нарушитель не явился.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 20 в г. Череповце назначил череповчанину наказание по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.