Туристу-браконьеру из Петербурга грозит штраф до 500 тысяч рублей

В Вологодской области ловят браконьеров. Один из них был остановлен сотрудниками транспортной полиции. Мужчина оказался туристом из Петербурга. 36-летний мужчина ловил рыбу в нерестовый период запрещенным способом - методом троллинга.

В его лодке обнаружили форель и озерного лосося, которые занесены в Красную книгу. Нанесенный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру, жителю Санкт-Петербурга, грозит штраф до полмиллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба вологодской транспортной полиции.