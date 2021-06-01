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Общество1 июня 2021 9:54

Туристу-браконьеру из Петербурга грозит штраф до 500 тысяч рублей

Он выловил рыбу, занесенную в Красную книгу
Иван Чухнин
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В Вологодской области ловят браконьеров. Один из них был остановлен сотрудниками транспортной полиции. Мужчина оказался туристом из Петербурга. 36-летний мужчина ловил рыбу в нерестовый период запрещенным способом - методом троллинга.

В его лодке обнаружили форель и озерного лосося, которые занесены в Красную книгу. Нанесенный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру, жителю Санкт-Петербурга, грозит штраф до полмиллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба вологодской транспортной полиции.