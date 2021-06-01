В Вологде скончалась Ольга Тарлакова - руководитель Кризисного центра для женщин

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30 мая после продолжительной болезни на 72-ом году жизни скончалась Ольга Тарлакова. Это известный в Вологде человек - директор АНО«Кризисный центр для женщин», защитник прав женщин. Вместе с единомышленниками она организовывала убежища для женщин-жертв насилия, проводила консультирование и сопровождение в судах.

Ольга Федоровна родилась в Мурманске в 1949 году, окончила Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича. Работала в Вологде по специальности. Пользовалась уважением в коллективе, неоднократно избиралась членом профкома.

В 1996 г. стала участницей Вологодского областного отделения общероссийского общественного движения женщин России, а с 1998 г. избрана его руководителем.

С 2000 г. работала в Комитете территориального общественного самоуправления (КТОС) «Бывалово». В 2007 г. создала хор ветеранов микрорайонов «Бывалово» и «Можайский».

В 2000 г. выступила одним из учредителей АНО «Кризисный центр для женщин», 8 лет работала руководителем.

Прощание состоится 1 июня в 14:00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 53.