Вологодские следователи проверяют информацию о травмировании детей в Соколе и Череповце

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Альберт Атабиев поручил подчиненным провести процессуальные проверки информации в интернете о травмировании малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сокольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области устанавливает место, время и обстоятельства травмирования 4-летней девочки на батуте. Сообщение о происшествии появилось в одной из социальных сетей г. Сокола.

Следственному отделу по г.Череповец регионального управления Следственного комитета поручено разобраться в обстоятельствах происшествия с полуторагодовалым ребенком, которому в торговом центре зажало руку на эскалаторе и травмировало палец.

По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения.