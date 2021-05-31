В Череповце появился портрет летчика-космонавта Павла Беляева

- Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце на стене дома №51 по улице Беляева появилось граффити на космическую тематику и портрет самого Героя Советского Союза летчика-космонавта Павла Беляева. Двум авторам, Алексею Есину и Александру Булыгину, помогали с работой школьники и активисты ТОС. Всего в создании поучаствовало около 50 человек.

Художники сначала провели для школьников мастер-класс по работе с баллончиками, а потом в течение 2 дней наносили рисунок. Кроме того, в сквере были высажены кустарники и деревья. В 2021 году его реконструировали: появились дорожки, скамейки и освещение.

К концу июня там планируется установить 6 стендов о космосе - будут проводиться уроки для школьников. На благоустройство сквера был получен президентский грант в 440 тысяч рублей.