1 июня вологжане не смогут купить алкоголь и энергетики

Закупаться стоит заранее Фото: Иван Чухнин

В Вологодской области завтра, 1 июня, действует запрет на продажу алкогольных и тонизирующих напитков. Однако, в местах общественного питания выпить можно будет всё. Во вторник во всем мире будут отмечать Международный день защиты детей.

Дата была установлена в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Этот день призван привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Соблюдать права и свободы детей должно не только государство, но и родители. В России права несовершеннолетних защищает закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Ограничение на продажу алкоголя действует также 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний.