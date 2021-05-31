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Происшествия31 мая 2021 11:27

Вологжанка решила не вызывать скорую, когда дочь выпала из окна

Теперь на нее возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности"
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодском районе 35-летняя местная жительница сделала серьезную заявку на победу в конкурсе "Худшая мать года". Как оказалось, 21 января около часа ночи пьяная женщина узнала, что ее 15-летняя дочь по неосторожности выпала из окна лестничного пролета 3-4 этажа. Девушка получила травмы и не могла передвигаться самостоятельно. Тогда, вместо того, чтобы вызвать скорую, мать вместе с сожителем просто занесла дочку в коридор и оставила там на полу. После этого домашние отправились спать.

Наутро, визжащая от боли школьница все-таки сумела своими криками разбудить мужчину матери. Он и вызвал медиков. Те диагностировали многочисленные переломы, создающие угрозу жизни. Женщина же отнеслась к произошедшему довольно флегматично.

На мать завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Криминал