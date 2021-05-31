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Происшествия31 мая 2021 10:15

Вологжанка нашла в магазине телефон и подарила его дочери

Работница торговой точки заметила пропажу девайса
Евдокия САХАРОВА
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Жительница Сокола обратилась к полицейским с заявлением о пропаже сотового телефона. Из магазина, где она работает, кто-то украл мобильник стоимостью в 10 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа выехала на место, просмотрела записи с камер и опросила очевидцев.

В результате оперативникам удалось задержать подозреваемую - 59-летнюю жительницу Усть-Кубинского района. Женщина призналась, что зашла в магазин и заметила в корзине телефон. Она подумала, что кто-то его забыл, поэтому решила прибрать к рукам дорогую игрушку. Приехав домой, дама подарила смартфон своей дочери.

Телефон на данный момент изъят, в ближайшее время будет возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Криминал