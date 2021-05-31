Вологодский пенсионер лишился сбережений после посещения сайта "банка"

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71-летний житель Вологодского района обратился в полицию с заявлением о краже 138 тысяч рублей с его банковского счета. Как оказалось, мужчина ввел данные своей карты на сайте одного из известных банков. Только вот страничка оказалась поддельной.

Мошенники создали копию сайта банка, а пенсионер и не увидел разницы. Всегда внимательно проверяйте адрес интернет-ресурсов!

Всего за минувшую субботу от действий дистанционных аферистов пострадали трое вологжан на сумму более 147 тысяч рублей. УМВД по Вологодской области напоминает, что приобретать товары стоит лишь на проверенных сайтах, не стоит верить звонкам из финансовых организаций, особенно если там интересуются данными вашей карты, не надо открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых адресов.