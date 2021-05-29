В Вологодской области затонул катер, один человек пропал

Поиски ведутся с воды и с использованием квадрокоптера. Фото: страница Вологодский район ВКонтакте

На Кубенском озере пробило дно у катера, на борту было восемь человек. ЧП случилось в Вологодской области.

В Кубенском озере затонул катер, на борту которого было восемь человек. У судна пробило дно, все люди оказались в воде. О происшествии сообщает паблик Вологодского района ВКонтакте.

Катер с людьми отправился в озеро со стороны деревни Шера в Сокольском районе. В какой-то момент оказалось, что судно наполняется водой - у катера пробито дно, так что все находившиеся на борту люди оказались в холодной воде. Однако терпящие бедствие успели подать сигнал бедствия. Так что на место выдвинулись спасатели Сокольского и Усть-Кубинского районов.

Как стало известно, сообщение о происшествии поступило в ЕДДС в 15.52. К 18 часам на волнах были обнаружены троих человек в ярких спасательных жилетах. К 19 часам нашлись еще четверо. Однако поиски последнего продолжались. Со слов спасенных, он без спасательного жилета, но в спасательном круге.

Катер затонул в трех километрах от берега.