В Вологде 30 мая с утра перекроют улицы для проезда транспорта

Схема предоставлена администрацией города Вологды

В воскресенье, 30 мая, центр Вологды вновь займут пешеходы- точнее, бегуны. В областной столице пройдет большое спортивное событие - полумарафон «ЗаБег.РФ».

В связи с этим с 8 утра и до двенадцати часов дня центр города будет частично перекрыт для автотранспорта, а городской транспорт изменит маршруты.

Итак, 30 мая с 8:00 до 12:00 будут перекрыты для автотранспорта следующие участки улиц:

ул. С.Орлова - от улицы Лермонтова до улицы Мира

ул. Лермонтова – от улицы С.Орлова до улицы Предтеченской

Площадь Возрождения

ул. Зосимовская – от улицы Ленина до Пречистенской набережной

ул. Мира – от улицы Герцена до улицы С.Орлова

ул. Козленская - от улицы Мира до улицы Предтеченской

ул. М.Ульяновой – от улицы Козленской до Советского пр-та

ул. Пушкинская – от улицы Герцена до улицы Ленина

Советский пр-т – от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской