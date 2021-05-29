В Вологде 30 мая с утра перекроют улицы для проезда транспорта

Схема предоставлена администрацией города Вологды
В воскресенье, 30 мая, центр Вологды вновь займут пешеходы- точнее, бегуны. В областной столице пройдет большое спортивное событие - полумарафон «ЗаБег.РФ».
В связи с этим с 8 утра и до двенадцати часов дня центр города будет частично перекрыт для автотранспорта, а городской транспорт изменит маршруты.
Итак, 30 мая с 8:00 до 12:00 будут перекрыты для автотранспорта следующие участки улиц:
ул. С.Орлова - от улицы Лермонтова до улицы Мира
ул. Лермонтова – от улицы С.Орлова до улицы Предтеченской
Площадь Возрождения
ул. Зосимовская – от улицы Ленина до Пречистенской набережной
ул. Мира – от улицы Герцена до улицы С.Орлова
ул. Козленская - от улицы Мира до улицы Предтеченской
ул. М.Ульяновой – от улицы Козленской до Советского пр-та
ул. Пушкинская – от улицы Герцена до улицы Ленина
Советский пр-т – от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской