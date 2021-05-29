Вологжанка собиралась прыгнуть в реку с моста 800-летия

В Вологде полицейские "сняли" девушку с моста. По мнению прохожих, она намеревалась прыгнуть в реку. Инцидент произошел 29 мая около 3 часов ночи.

Девушка оказалась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прохожие обратили на нее внимание и смогли удержать от необдуманного шага. Они вызвали полицейских, которые получили разъяснение девушки - она не собиралась прыгать, а просто стояла у перил. На нее составили административный протокол за нахождении в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. Затем полицейские доставили девушку домой.