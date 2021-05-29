В Вологде после прокурорской проверки срочно уволилось руководство спортивной школы

После прокурорской проверки уволился руководитель одной из муниципальных спортшкол Вологды и его заместитель. Об эффективности проверки рассказывает прокуратура города. В прокуратуру пожаловались сотрудники спортшколы: они сообщили, что руководство начисляет различные выплаты и премии, а затем собирает их обратно, в частности, на "нужды учреждения". Такие незаконные действия руководителей вызвали возмущение подчиненны и они обратились в прокуратуры, та, в свою очередь, отправилась с проверкой. " По результатам прокурорской проверки доводы, изложенные в обращении нашли свое подтверждение, в связи с чем мэру г. Вологды было внесено представление об устранении нарушений закона, а материалы проверки направлены в органы предварительного расследования", — сообщает прокуратура города Вологды.

Пока проводится проверка, руководитель и заместитель поспешили уволится. "Ранпресс" называет учреждение, где произошел инцидент: это школа олимпийского резерва конькобежцев имени Николая Гуляева.