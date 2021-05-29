В Вологде на Окружном шоссе перевернулась иномарка

Фото: newsvo

Две иномарки столкнулись на Окружном шоссе в Вологде, возле торгового центра РИО. ЧП случилось утром 29 мая. Как оказалось, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. «Шевроле» ехало по Окружному шоссе, «Рено» — по улице Гагарина. Произошло столкновение, от удара "Шевроле" перевернулось. У обеих машин - кузовные повреждения.

В ДТП никто не пострадал. Освобождать проезжую часть от перевернутой иномарки прибыли сотрудники МЧС. Автомобиль пришлось ставить на колеса при помощи тросов и спецтехники. В произошедшем разбираются сотрудники ДПС.

На месте оказался журналист newsvo, любезно предоставивший "Комсомолке" фотографии и видео.