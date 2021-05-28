В Белозерске полиция вычислила убийцу мужчины, найденного в колодце

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В Вологодской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26 мая 2021 года по факту обнаружения тела мужчины в колодце. Как сообщала "Комсомолка", дети нашли труп с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 26 мая в колодце между домами на улице Новая в Белозерске обнаружено тело мужчины 1991 г.р. с травмами головы. Как оказалось, 30.04.2021 мужчина освободился по отбытию наказания из сокольской колонии.

Сотрудникам уголовного розыска МО МВД России "Белозерский" и следователям СК России удалось восстановить информацию о погибшем, его знакомствах, давних и новых связях. Выяснили, в частности, что у 31-летнего местного жителя был конфликт с погибшим из-за совершенной в 2019 году кражи, за которую погибший отбывал наказание.

На него и пало подозрение. Тот написал явку с повинной, признавшись, что от погибшего в его адрес пару лет назад поступали угрозы, а 4 мая 2021 года мужчина пришел к нему с ножом выяснять отношения. Со слов подозреваемого, клинок он у него выбил, после чего схватил топор и нанес удары им в область головы потерпевшего. Приняв решение скрыть убийство, он сбросил тело погибшего в колодец в нескольких десятках метрах от дома, избавился от окровавленной одежды своей и убитого, выбросил орудие преступления.

А нож следователи обнаружили при осмотре местности у дома задержанного. Решается вопрос об аресте задержанного. Расследование продолжается.