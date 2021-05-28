В Вологодской области из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

Вологжанам придется носить маски до конца июня. 28 мая состоялось очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области не был отменен. Его продлили до 30 июня. На нем принято решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. При этом все действующие ограничения сохраняются.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, коэффициент распространения больше единицы - 1,05. Для снятия ограничений необходимо, чтобы он был 0,5 или менее.

Одновременно продолжится вакцинация вологжан. Однако три прививочных пункта в торговых центрах «Рио», «Апельсин» и ЦУМе будут закрыты. Специалисты переедут в гипермаркет «Макси» на улице Дальней и в «Севергазбанке», что на улице Благовещенской, 3.

В ТЦ «Мармелад» пункт вакцинации продолжит свою работу.