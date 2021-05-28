Появилась официальная информация о пожаре в спиртовом цехе великоустюгской ликерки

Появилась официальная информация о пожаре на одном из крупнейших ликеро-водочных заводов Вологодчины. Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал на пульт дежурного 27 ПСЧ в Великом Устюге поступил 27 мая в 11 час. 44 минуты.

Горел спиртоцех АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» по адресу: Великий Устюг, ул. Красная, д. 31. В результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие емкости со спиртом, внутренняя отделка части стены, на общей площади 8 кв.м.. Погибших, травмированных нет. Предварительный материальный ущерб от пожара устанавливается. Предположительной причиной пожара является нарушение технологического регламента процесса производства. В ликвидации было задействовано 3 ед. техники, 20 человек л/с