Последний дебаркадер Череповца уберут от причала

Старые здания на воде - грустное зрелище. Фото Вадим Германов, ВКонтакте

Предпринимателя Александра Желтова власти намерены заставить убрать грузопассажирский дебаркадер с причала на реке Ягорбе. Комитет по управлению имуществом мэрии Череповца пытается сделать это через суд.

Дебаркадер пришвартован к туристическому причалу в районе Соборной горки в Череповце. Эта пристань - собственность города, она находится в аварийном состоянии, на ней необходимо проводить строительно-монтажные работы. Но так как Желтов самовольно швартует к причалу дебаркадер, приступить к ремонту строители не могут .

«В связи с этим истец просил обязать Александра Желтова в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу освободить акваторию в пределах расположения туристического причала от дебаркадера»,— сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суд ответчик не явился. Суд сделал вывод, что сооружение находится у причала незаконно, что препятствует использованию объекта по назначению. В итоге суд потребовал убрать дебаркадер, 25 мая это решение вступило в законную силу.

В случае неисполнения решения суда город самостоятельно решит проблему, однако затраты должен будет компенсировать собственник дебаркадера.

Напомним, ранее в Череповце было три дебаркадера. По словам краеведов, эти исторические здания на воде, выполненные из дерева, украшают многие города, стоящие на реках. В советское время речные вокзалы были довольно оживленным местом –отсюда горожане и гости города совершали речные прогулки, здесь швартовались круизные теплоходы. На скоростных судах горожане отправлялись в родные деревни или на дачи. Как в любом вокзале, здесь работали кассы, ресторан, комнаты отдыха. К сожалению, Череповец поздно задумался о сохранении исторических зданий. Так, один из дебаркадеров мэрия выкупила, но до реставрации он не дожил – затонул и был утилизирован с обещанием воссоздать здание по чертежам.