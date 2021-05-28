В Череповце трехлетнний малыш выпал из окна на пятом этаже

В Череповце в отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

27 мая около 15 часов ее ребенок выпал из окна квартиры на улице К. Белова. По мнению следствия, женщина знала, что ее 2-летний сын может залезть на подоконники окон. Однако она не убедилась в безопасности ребенка и в состоянии алкогольного опьянения уснула, оставив сына без присмотра. В результате мальчик забрался на подоконник в жилой комнате, открыл окно и выпал из него с высоты 5 этажа. У него серьезные телесные повреждения - ушибы внутренних органов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное управление СК.

Преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.