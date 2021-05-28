Первый на Вологодчине крематорий может появится в Череповце

В Череповце появится крематорий. Его построят за четвертым кладбищем. 22 июня состоится аукцион на аренду земельного участка. Начальный размер арендной платы за год — около 330 тысяч рублей. Площадь участка - 12 тысяч километров.

Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

«Участок находится в районе Ивачево, сразу за четвертым кладбищем. Разрешенное использование — крематорий.... Заявки на аукцион уже принимаются», — сообщил Владимир Дмитриев, председатель комитета по управлению имуществом города.

Претенденты уже есть. Череповчанин Вячеслав Ляхин хочет построить первый в области крематорий с колумбарием. Пока он предполагает построить одну печь. "Кремация обойдется раза в два дешевле, чем захоронение в землю. Мэрия нас поддержала с проектом", — делится планами предприниматель.

В строительство крематория инвесторы собираются вложить около 50 миллионов рублей.

На строительство понадобится около трех лет.