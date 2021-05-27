В Череповце оголовшийся мужчина прыгал на спешащую скорую помощь

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В Череповце 26 января ночью на Северном шоссе произошла странная ситуация. Медики скорой помощи спешили на экстренный вызов к человеку, у которого прихватило сердце. Однако, бригада не смогла доехать до пациента.

Как подтверждает запись с видеорегистратора, на пути у спецмашины возник странный мужчина. Зимой он сбросил одежду выше пояса, и в таком виде, топлес, начал грязно ругаться и бить автомобиль, не давая ему проехать. Причина его агрессии была непонятна.

В результате, на вызов пришлось отправить другую карету. Пациент не пострадал, а вот череповчанина судили - за хулиганство ему назначили штраф в размере 4 000 руб. Приговор еще может быть обжалован.