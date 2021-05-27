Вологжанина убили за уговоры переписать квартиру

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В Вологде в ночь на 1 марта двое мужчин выпивали. 52-летний вологжанин временно жил у 50-летнего хозяина квартиры на улице Пугачева, 50. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В результате, владелец жилплощади схватил нож и вонзил его в спину оппонента. Тот скончался на месте. Соседи по обращению подозреваемого позвонили в полицию и скорую.

Как позже выяснили следователи, гость уговаривал хозяина переписать квартиру на него. Такой наглости вологжанин снести не смог и взялся за оружие. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", материалы переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.