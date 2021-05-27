В Великом Устюге горит ликеро-водочный завод

Место происшествия. Фото СМ | Великий Устюг

В Великом Устюге вспыхнул ликеро-водочный завод, расположенный по адресу улица Красная, 31. Пресс-служба МЧС подтвердила информацию о пожаре. Известно, что все сотрудники - 50 человек - из здания эвакуировались.

Сигнал о пожаре поступил в 11:45. На месте работают пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Выяснилось, что при переливании спирта в подвале часть жидкости пролилась и попала на провода. По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания.