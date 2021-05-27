В Белозерске дети нашли труп мужчины в открытом колодце

Фото On-line Белозерск

В Белозерске 26 мая около 6 часов вечера дети нашли труп на перекрестке улиц Новая и Луначарская. Ребята рассказали родителям, что из открытого, полного воды колодца торчит рука манекена. Взрослые проверили информацию и вызвали полицию. В колодце лежало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается правоохранителями.

Место людное

Как сообщают местные жители, колодец проблемный - с него постоянно исчезает крышка люка. Ранее он был частью "чистого тальца" - там была чистейшая вода, которой снабжались больницы, детсады, школы, частные дома... Над ним стояло бревенчатое здание с ручными насосами. Сейчас там плавает мусор. О происшествии рассказал житель Белозерска Анатолий Столяров в группе On-line Белозерск.