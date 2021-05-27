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Общество27 мая 2021 9:40

Вологжанка в суде доказала, что она не брала займ через интернет

Иск кредиторов был отклонен
Иван Чухнин
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Вологжанка доказала, что не заключала договор микрозайма. Так что микрофинансовая организация не смогла взыскать через суд с нее деньги .

ООО МФК «Лайм-Займ» обратилось к мировому судье в вологде с иском о взыскании с вологжанки - женщина, якобы, брала займ в размере более 25 тысяч рублей в 2018 году. По словам кредиторов, женщина в интернете на их сайте заполнила заявление с указанием необходимых данных. На ее номер телефона были направлены индивидуальные условия займа, с которыми она согласилась, отправив в подтверждение код.

Галина в судебном заседании иск не признала. Она пояснила, что договор займа не оформляла, место рождения и адрес в нем указаны неверно, а номер телефона ей никогда не принадлежал. Более того - у нее нет электронной почты и пользоваться Интернетом она не может.

Мировой судья выяснил, что в представленном истцом кредитном договоре заемщиком является Галина Ч., уроженка г. Вологды. Между тем женщина родилась в Харовском районе. Кроме того, с 2015 года Галина зарегистрирована и проживает по другому адресу.

Полное несоответствие места рождения, указанного на странице паспорта с фотографией, не может быть обосновано технической ошибкой.

Мировой судья пришел к выводу, что Галина не вступала в правоотношения с ООО «МФК «Лайм-Займ» и отказал обществу в иске.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.