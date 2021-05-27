Смоленский вахтовик обогатился, используя ошибку в банкоматах

- Фото: Евдокия САХАРОВА

25-летний житель Смоленской области приехал в Череповец ради вахтовой работы. Когда с деньгами стало туго, он решил вспомнил один прием: на одну карту можно было зачислить 3650 рублей в банкомате. Аппарат в определенной ситуации ошибался и подсчитывал номиналы купюр, находившиеся внутри, а именно 2000, 1000, 500, 100 и 50. Мужчина научил методу кражи и троих своих друзей, которые сняли еще 32 тысячи рублей.

Однако, "деньги из ничего" закончились, когда в полицию обратился представитель крупного банка. Неизвестный с помощью сбоя техники снял 10950 рублей в разных банкоматах города.

Причастного к хищению установили - его нашли и привезли в Череповец. Теперь на мужчину и его знакомых возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Им грозит до 6 лет лишения со штрафом до 80 тысяч рублей. Следствие продолжается. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.