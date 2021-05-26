В Череповце ищут дом спасенному котёнку

Везунчик! Фото: http://www.cherinfo.ru

В Спасательную службу Череповца 25 мая поступил звонок от местной жительницы, которая заметила, как маленький котенок прыгнул в дыру металлического столба на улице Сталеваров.

Пушистик пролетел вниз пару метров - доставать его пришлось спасателям. Это чудо, что женщина заметила прыжок - ведь вокруг шумно, ездят машины, писка маленького животного не было слышно совсем. Без помощи он бы там погиб.

Малыш спасен силами небезразличных людей Фото: http://www.cherinfo.ru

Спасателями пришлось постараться, чтобы вытащить котофея: они сделали петлю, которой и подцепили тельце котёнка. Малыша привезли на станцию и накормили. Теперь везунчику ищут заботливых и ответственных хозяев. Желающие дать новый дом котенку могут звонить спасателям в Череповце по телефону 50−01−00.