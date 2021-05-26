Известного блогера Илью Варламова ждут в Череповце

Кадр из видео с канала youtube.com/c/ivarlamov

Известный блогер и урбанист Илья Варламов может посетить Череповец. На своей страничке в Инстаграм он написал: "Господа! Вот меня часто критикуют, что много негатива! Давай, говорят, что-то хорошее! [...] И сижу я сейчас, и думаю, куда проехать, про что снять репортаж? Про то, как хорошо в Казани, Краснодаре или Нижнем Новгороде? А может быть про то, как плохо в Пензе, Череповце или Мурманске?"

В апреле Варламов присудил Череповцу звание "Худшего города недели" - за самый долгую светофорную фазу на перекрестке улиц Сталеваров и Данилова.

Как сообщил помощник мэра Череповца: "Варламов, также как и любой другой человек, может приехать в Череповец. Наш город всегда рад гостям. Однако мы никогда не готовили специальных программ для туристов, посещающих Череповец с частными визитами. В данном случае исключений не будет".

Обоснованная аргументированная критика конкретных элементов городской среды с предложениями и примерами по улучшению даст городу металлургов толчок для развития. Все неравнодушные могут проголосовать за приезд блогера в Череповец на его страничке в Инстаграм @varlamov.