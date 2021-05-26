Схемы организации дорожного движения сегодня обсудят с жителями Вологды

Вологжан сегодня ждут на прямом эфире для обсуждения Фото: администрация города Вологды

Жителей областной столицы сегодня приглашают присоединиться к обсуждению новых схем организации дорожного движения на проблемных участках города. В дискуссии поучаствуют местные власти, депутаты, специалисты ГИБДД и различных городских сообществ, а также сами разработчики проекта.

Трансляция стартует 26 мая в 18:00 на странице мэра Вологды Сергея Воропанова.

Зимой эксперты из Высшей школы экономики с помощью дрона изучили транспортные потоки в час пик на проблемных участках: съезд с Октябрьского и привокзального мостов. На основе полученных данных удалось смоделировать схемы движения. Таким образом специалисты попытались уменьшить количество конфликтных точек для транспорта.

"Для нас важно найти такой вариант организации движения, который бы решал ключевые дорожные проблемы в центре города и был удобен для жителей", — сообщил мэр города.

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