На ЖД станции Вологда-2 ребенок забрался на поезд и получил удар током

Мальчик в крайне тяжелом состоянии Фото: Евдокия САХАРОВА

На ЖД станции Вологда-2 вечером 25 мая произошел несчастный случай с очень тяжелыми последствиями. 13-летний мальчик гулял с другом около главного парка станции. В какой-то момент они решили залезть на крышу поезда. Идея оказалась плохой...

Ребенка ударило током и он рухнул с высоты на землю между путями. Второй такого поворота событий испугался и убежал. Помощник машиниста заметил вспышку, поспешил с огнетушителем для оказания помощи мальчику и вызвал скорую. Подростка госпитализировали в Вологодскую клиническую детскую больницу с ожогами 70% тела, травмой головы, переломом позвонков. Состояние мальчика крайне тяжелое.

По факту травмирования малолетнего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ЖД транспорта. На данный момент очевидцы допрошены, устанавливаются точные обстоятельства трагедии.