В Вологде ребенок не дошел с остановки до дома

Мальчик пропал 25 мая

В областной столице разыскивают 8-летнего Даниила Волкова. 25 мая второклассник не вернулся из школы №22. Стало известно, что мальчик доехал из микрорайона ПЗ на автобусе до ТЦ "Рио" и пошел в сторону дома.

У Дани темные волосы и глаза. Был одет в серо-черную олимпийку, серые спортивные брюки, зеленые тканевые тапки. С собой был черно-зеленый рюкзак и голубой мешок для обуви.

В пресс-службе УМВД подтвердили информацию о старте розыска: "В настоящее время личный состав органов внутренних дел ориентирован на поиски ребенка".

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении пропавшего, позвоните 02, 112 или 76-30-14.

UPD: Ребенок найден полицией. Жив и здоров.