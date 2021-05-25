Большинство череповчан завалили новый экзамен на права

-

Череповецкий отдел ГИБДД сообщил, что после введения с 1 апреля нового регламента сдачи на права, из 216 претендентов, экзамен сдал с первого раза только 41 человек. Однако в марте процент провалившихся был еще больше - 85%.

Как сообщает официальный портал Череповца, руководители автошкол жалуются, что результаты сдачи все-таки стали хуже. Городскую часть стало пройти значительно труднее. "Пока что все очень сложно. Сдают единицы. Психологически сложно и сдавать, и инспекторам принимать", - ропщут инструктора.

По мнению автошкол, регламент не доработан. Часто возникают проблемы при упражнении с конусами: "Раз уж решили избавиться от площадки, давайте избавимся от нее совсем, а не такими полумерами". Кроме того, в случае аварии при экзамене все расходы понесет автошкола, а не инспектор.