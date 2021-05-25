Вологжан этой ночью поджидают заморозки

-

Вологодский гидрометцентр предупредил вологжан-дачников о серьезном похолодании. Уже сегодня Вологодчине окажется под влиянием гребня Скандинавского антициклона — холодный воздух ночью охладит регион до +1..+6°C. "Местами по области есть небольшая вероятность слабых заморозков", — сообщили в ВЦГМС.

Хорошие новости: окончание недели вологжане смогут отметить при более радостной температуре в +20°C и солнечной погоде. Вечером среды активный атмосферный фронт должен принести осадки, зато дневная температура должна подняться до +18°C.