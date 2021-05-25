В Вологде появятся светофоры на перекрестках Петина-Панкратова и Гончарная-Гагарина

На перекрестке Гагарина-Гончарная переходить улицу страшновато: головой приходится вертеть во все стороны Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде этим летом собираются оборудовать два перекрестка светофорами: пересечение улиц Панкратова с Петина и Гончарной с Гагарина. Как сообщает Служба городского хозяйства, сейчас выбирается подрядчик. Работы должны занять 2 месяца. Светофоры начнут работать уже к новому учебному году, т.к. пиковые нагрузки приходятся именно на это время.

Недавно иномарка тут влетела в забор частного дома Фото: Евдокия САХАРОВА

Уже в этом году на перекрестке улиц Петина — Панкратова произошло 12 аварий, 2 человека пострадали. Там значительно увеличился транспортный поток, т.к. улицы стали дублерами Ленинградской. "В связи с тем, что не установлен светофорный объект, а направление главной дороги меняется, водители ведут себя невнимательно, и случаются ДТП. Мы работаем в комплексе, поэтому принято решение установить светофор и на соседнем перекрестке Гончарная-Гагарина, хоть он и не является аварийным", — пояснил проблему начальник городского отдела ГИБДД Валерий Тюков. После ремонта на улице Панкратова будет установлено двустороннее движение.

В районе перекрестка Гагарина — Гончарная в разы выросла транспортная активность, после появления новостроек. При появлении светофора, главной улицей станет Гончарная, а не Гагарина. Приоритет будет действовать, когда регулировщик будет отключен.