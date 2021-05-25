Жители Вологды нашли мертвую лошадь

Место происшествия Фото: Яндекс. Карты

В областной столице в минувший понедельник около 9 часов утра вологжане проснулись, вышли из дома на улице Ольховой, что находится в Заречье за Введенским кладбищем, и обнаружили труп лошади.

Тело животного находилось около дома №1а. Местные жители незамедлительно обратились в полицию. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что у лошади была резанная рана.

Правоохранителям удалось установить хозяина погибшей кобылки. Он пытается забрать труп в соответствии с законодательством, а врачи-ветеринары уточняют причины смерти животного, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.