В Вологде открыт сезон борьбы с борщевиком

Будет работать одна бригада из 3 косарей Фото: Вологда РФ

В Вологде стартовала механическая уборка борщевика. Покосом ядовитого сорняка занялась управляющая компания "Прилуки". Вчера рабочие занялись территорией Молочного: всего там запланировано обработать 4 гектара земли на улицах Парковой, Мира, Емельянова и около школ в течение ближайших 3 недель.

44,8 га должна скосить всего одна бригада из трех косарей. Второй этап покоса закончится 30 июля: рабочие возьмутся за Прилуки и придорожные газоны. Стоимость контракта составила более 400 тысяч рублей. Предусмотрена лишь механическая уборка борщевика. По словам начальника Управления благоустройства и транспорта, химическая обработка не подтвердила свою эффективность в прошлом. "В последующие годы вновь будет рассмотрен комплексный поход в борьбе с этим растением", - сообщил Алексей Гостинцев.

Напомним, сок растения при попадании солнечного света вызывает на коже сильные ожоги.