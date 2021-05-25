Полиция заинтересовалась лебедями-катамаранами в центре Вологды

Вид на Соборную горку в Вологде Фото: Евдокия САХАРОВА

Сотрудники транспортной полиции проверили на требования безопасности пункт проката катамаранов, который находится прямо напротив Соборной горки в Вологде в заречной части города. Вологжане уже оценили черных и белых гигантских лебедей, который начали романтично курсировать в одном из самых живописных мест областной столицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в ходе профилактического рейда был выявлен ряд нарушений. Правоохранители дали рекомендации по их устранению. Но в целом, услуга была признана безопасной. Предпринимателю придется в краткие сроки устранить найденные недочеты. Ему выпишут штраф за «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушение установленных условий».