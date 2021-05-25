Вологодские участковые ради показателей заставили мужчину воровать лес

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Двое участковых уполномоченных полиции отделения МВД России по Бабушкинскому району пытались улучшить показатели своей работы не совсем законным способом. На что только не пойдешь, чтобы понравится начальству!

Как считает следствие, в апреле прошлого года правоохранители шантажировали работника пилорамы: они заставили вологжанина совершить преступление и пойти на незаконную рубку ели, чтобы потом оперативно его поймать.

Мужчина согласился на сомнительную сделку, т.к. на пилораме его родственника была замечена незаконно заготовленная древесина, а документирование этого нарушения привело бы к закрытию производства.

Он взял бензопилу и поехал с участковыми прямо на служебном автомобиле незаконно рубить деревья... "Черный лесоруб" нанес таким образом материального ущерба на 16 тысяч рублей. Вологжанин на месте написал явку с повинным по уголовному делу "Незаконная рубка лесных насаждений".

Однако, в связи с деятельным раскаянием в суде дело прекратили. А вот махинациями полицейских наоборот заинтересовались. Сейчас их подозревают в превышении полномочий и подстрекательству к незаконной рубке. "Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба Следкома по Вологодской области.