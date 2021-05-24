В Вологде от порыва ветра гигантская береза рухнула на провода

Перекресток Галкинская-Чехова, 24 мая, 14:07. Кадр видео baza.net

Сегодня, в понедельник в 14:07 крупная берёза не выдержала очередного порыва сильного ветра и рухнула прямо на провода. ЧП произошло на перекрестке улиц Галкинская и Чехова. Электрика сразу заискрилась, а дерево легло на припаркованную машину.

"Повезло" Газели: рваный провод провалился между кабиной и кузовом. Водитель даже попытался достать его - тока не было. 10 жилых домов остались без электричества, также отрубило и ближайший светофор.

Как сообщает пресс-служба Вологодской Областной Энергетической Компании, на место выехала бригада ремонтников. Без электричества остались 10 жилых домов, в зону отключения попал и светофор. На место выехала ремонтная бригада Вологодской Областной Энергетической Компании. По словам пресс-службы, электричество будет восстановлено в ближайшие 2 часа.

Вологжане шутят, что пора заготавливать веники. Это уже далеко не первое дерево, не выдержавшее вологодских суровых ветров. Правда, обычно падают высокие тополи, либо летают крыши.

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