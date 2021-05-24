В Вологде пройдут соревнования печников

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В Вологде запланировано проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший печник». В «Вологодской слободе» 28–29 мая квалифицированные мастера померяются знаниями и опытом: они ответят на теоретические вопросы, а также возведут оголовок дымоходной трубы с выдрой и керамическим оголовком для проверки владением техникой.

Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, главной целью конкурса является повышение престижа рабочей профессии. Победителям сулят ценные призы. Лучший печник отправится на финальный этап конкурса в Карелию.