В Кадуйском районе жители наткнулись на артиллерийский снаряд у ЖД станции

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В Кадуйском районе Вологодской области, возле железнодорожной станции Уйта, местные жители наткнулись на крупный боеприпас. На место сразу выехала группа разминирования. Местное управление Росгвардии сообщило, что взрывотехники ОМОН изучили объект и сделали вывод, что от снаряда остался лишь корпус. 122-мм боеприпас оказался без взрывателя и взрывчатых веществ - опасности нет.

Правоохранители уточнили, что такие снаряды применяются для учебных стрельб. К тому же, после прохождения через ствол, на металле остались метки. Предмет изъяли для утилизации.