Стали известны подробности трагедии на пруду под Вологдой

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23 мая около 9 вечера в пруду садоводческого товарищества "Шограш" было обнаружено тело 8-летнего мальчика. СУ Следственного комитета уточняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего у поселка Можайский.

Как объяснила мать погибшего, она с ребенком приехала на выходные на дачу. В 8 часов вечера они легли спать. Женщина проснулась чуть позже и заметила, что сына нет в комнате. Она вышла на улицу: в пруду в нескольких метрах от домика плавало тело наследника...

Вологжанка не смогла найти сотовый телефон мальчика. Одна из версий: школьник пошел фотографировать птиц на водоеме, но оступился на мостках и утонул.

По факту гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, следствие продолжается.