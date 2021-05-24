"Мерседес-Бенц" сбил 11-летнего вологжанина на пешеходном переходе

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Вологде утром минувшей субботы, около дома №14 по улице Преминина, сбили ребенка. 11-летний вологжанин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль "Мерседес Бенц" с 30-летним мужчиной за рулем.

Медики приняли решение госпитализировать школьника. Он получил в результате ДТП травмы различной тяжести. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в областном центре с начала 2021 года уже произошло два десятка ДТП с участием несовершеннолетних.