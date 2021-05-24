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Происшествия24 мая 2021 11:05

"Мерседес-Бенц" сбил 11-летнего вологжанина на пешеходном переходе

Водитель не пропустил школьника
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: Областной УГИБДД

В Вологде утром минувшей субботы, около дома №14 по улице Преминина, сбили ребенка. 11-летний вологжанин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль "Мерседес Бенц" с 30-летним мужчиной за рулем.

Медики приняли решение госпитализировать школьника. Он получил в результате ДТП травмы различной тяжести. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в областном центре с начала 2021 года уже произошло два десятка ДТП с участием несовершеннолетних.

ДТП