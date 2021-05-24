В Вологодской области подешевели апельсины и нежирный творог

В Вологодской области цены стали расти чуть медленнее. А стоимость апельсинов и нежирного творога в апреле даже снизилась.

В апреле инфляция несколько замедлилась. Об этом свидетельствуют цифры, предоставленные Центробанком: "Годовая инфляция в Вологодской области в апреле 2021 года замедлилась до 5,5% после 5,8% в марте..."

Сейчас ее уровень соответствует общероссийскому. Называются основные причины замедления: расширение предложения овощей и фруктов, меры Правительства РФ по стабилизации цен на рынке продовольствия, эффекты высокой базы прошлого года.

В апреле годовой прирост цен на продукты существенно снизился – с 6,3% в марте до 5,5% в апреле. Из-за более ранних в этом году импортных поставок картофеля и яблок замедлились темпы прироста цен на них, подешевели апельсины. Благодаря соглашению о стабилизации цен между Правительством, производителями и торговыми сетями замедлился годовой темп прироста цен на сахар. Компенсация части затрат хлебопроизводителям стала причиной замедления роста цен на хлеб. Также в апреле снизились цены на нежирный творог.

Темп прироста цен на услуги в апреле в регионе снизился на 0,4 п.п. – до 3,3%. На это повлияла тарифная политика мобильных операторов сотовой связи. Из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка компании оптимизировали тарифные планы, что привело к снижению ежемесячной абонентской платы, сообщает пресс-служба отделения Вологда СЗГУ Банка России.